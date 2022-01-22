22.01.2022 (09:30)

Подразделения связи ЮВО в Ставропольском крае организовали связь на масштабной радиотренировке

В мотострелковом соединении 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, проведена масштабная радиотренировка с подразделениями связи.

Военные связисты отработали организацию связи с использованием коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций и обеспечение пунктов управления батальонных тактических групп видеоконференцсвязью.

На мероприятие привлекались более 400 связистов, которые выполнили нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи в сложных природно-климатических условиях.

В радиотренировке было задействовано не менее 60% средств связи соединения, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения на базе БТР-80, радиорелейные станции связи «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер» и др.

Всего в зимнем периоде обучения со связистами соединения ЮВО проведут около 100 комплексных тренировок в различных диапазонах частот на расстояниях от 50 до 100 км.

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