22.01.2022 (09:00)
В Северной Осетии стартовал чемпионат ЮВО по армейскому рукопашному бою
Во Владикавказе стартовал чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).
В соревнованиях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 8 армейских команд. Военнослужащие соревнуются в 7 весовых категориях от 63 кг до абсолютной весовой категории свыше 93 кг.
Оценивает силу и технику участников коллегия судей всероссийской квалификации одновременно на 3 оборудованных точках.
Гостями торжественной церемонии открытия стали помощник командующего ЮВО по физической подготовке полковник Александр Шутовский и Министр физической культуры и спорта Республики Северная Осетия – Алания Сослан Кочиев.
Победители и призеры в своих весовых категориях получат призы и ценные подарки от командования ЮВО, а также будут представлять ЮВО на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации.