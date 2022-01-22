22.01.2022 (08:45)

В общевойсковой армии в Приморье прошла тренировка РХБ защиты

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском крае, прошла тренировка по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, по которому военнослужащие тренировались в правильности и слаженности действий, выполнили нормативы, по надеванию противогаза, общевойскового защитного комплекта и подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры.

Важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

Кроме того, в рамках мероприятия отрабатывались действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин. Специалисты подразделений РХБ защиты выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

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