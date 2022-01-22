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22.01.2022 (08:30)

В Приамурье прошла тренировка подразделений антитеррора Восточного военного округа

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора, по отражению попыток нападения условных «террористов» на военные объекты.

При получении сигнала о нападении военнослужащие выполнили задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также организации связи и взаимодействия.

Особо, руководством  тренировки были проработаны вопросы организации управления, с помощью  автоматизированных систем связи. Так с помощью многофункциональных портативных радиостанций, командирами подразделений корректировались тактика действий, и выполнение огневых задач, подчиненным личным составом.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакеты, дымовые шашки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Антитеррор
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