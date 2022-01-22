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22.01.2022 (08:15)

Первое занятие с юнармейцами по подготовке к участию в Параде Победы состоялось в Хабаровске

В краевой столице состоялось первое занятие с юнармейцами - кандидатами для участия в Параде войск Хабаровского гарнизона, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие ученики общеобразовательных учреждений города Хабаровска.

Юнармейцы, принявшие участие в начавшихся тренировках, начали усердно осваивать программу по изучению основ одиночной строевой подготовки и выполнению строевых приемов в составе шеренг.

Кандидаты для участия в Параде Победы подробно разбирают каждый элемент предмета первичной дисциплины обучения, обучаются умению составлять строй и слаженно в нем передвигаться, разбирают возможные ошибки.

Занятие было проведено в Военно-патриотическом клубе "Данко" Центра патриотического воспитания.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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