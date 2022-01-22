22.01.2022 (08:15)
Первое занятие с юнармейцами по подготовке к участию в Параде Победы состоялось в Хабаровске
В краевой столице состоялось первое занятие с юнармейцами - кандидатами для участия в Параде войск Хабаровского гарнизона, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие ученики общеобразовательных учреждений города Хабаровска.
Юнармейцы, принявшие участие в начавшихся тренировках, начали усердно осваивать программу по изучению основ одиночной строевой подготовки и выполнению строевых приемов в составе шеренг.
Кандидаты для участия в Параде Победы подробно разбирают каждый элемент предмета первичной дисциплины обучения, обучаются умению составлять строй и слаженно в нем передвигаться, разбирают возможные ошибки.
Занятие было проведено в Военно-патриотическом клубе "Данко" Центра патриотического воспитания.