22.01.2022 (08:00)

Тренировку по связи провели военнослужащие Восточного военного округа в Приамурье

Тренировка по связи состоялась в общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, где военные связисты для организации взаимодействия штаба объединения с подчиненными соединениями и воинскими частями развернули полевой подвижный узел связи.

По замыслу тренировки условный противник применил подавление основного радиорелейного канала связи, после чего связисты выполнили переходы на резервные - проводной и спутниковый. Современные комплексы связи позволяют военнослужащим в минимальные сроки организовать устойчивое соединение с подчиненными подразделениями и с помощью специального оборудования максимально скрыть и зашифровать переговоры.

Одной из основных целей данных занятий является отработка всего комплекса задач по обеспечению устойчивой связью командования армии с подчинёнными соединениями и воинскими частями.

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