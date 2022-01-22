22.01.2022 (07:45)
Концерт «А музыка звучит», посвященный памяти известного военного дирижера и композитора, народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова состоится на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра
В Хабаровске 26 января 2022 года в рамках Фестиваля Валерия Халилова состоится концерт, участие в котором примут военнослужащие оркестра штаба Восточного военного округа и другие музыкальные коллективы.
Концерт состоится под личным руководством начальника военно-оркестровой службы Восточного военного округа, полковника Вадима Пахомова, а также при участии художественного руководителя оркестра штаба ВВО, подполковника Павла Сергиенко.
Военные музыканты ВВО представят вниманию гостей мероприятия военные марши, патриотические песни, авторскую музыку Валерия Халилова.
Справочно:
Валерий Халилов трагически погиб в 2016 году в авиационной катастрофе. В этом году он мог бы отметить свой 70-летний юбилей.
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