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22.01.2022 (07:45)

Концерт «А музыка звучит», посвященный памяти известного военного дирижера и композитора, народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова состоится на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра

В Хабаровске 26 января 2022 года в рамках Фестиваля Валерия Халилова состоится концерт, участие в котором примут военнослужащие оркестра штаба Восточного военного округа и другие музыкальные коллективы.

Концерт состоится под личным руководством   начальника военно-оркестровой службы Восточного военного округа, полковника Вадима Пахомова, а также при участии художественного руководителя оркестра штаба ВВО, подполковника Павла Сергиенко.

Военные музыканты ВВО представят вниманию гостей мероприятия военные марши, патриотические песни, авторскую музыку Валерия Халилова.

Справочно:

Валерий Халилов трагически погиб в 2016 году в авиационной катастрофе. В этом году он мог бы отметить свой 70-летний юбилей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Культура , Концерты
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