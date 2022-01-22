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22.01.2022 (07:30)

Команда КВН Тихоокеанского высшего военно-морского училища одержала победу в Приморской лиге Международного союза КВН сезона 2021 года

Во Владивостоке команда КВН «Макароны по-флотски» Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова одержала победу в сезоне 2021 года в Приморской лиге Международного союза КВН.

В финальном мероприятии приняли участие команды «Мультиплекс» и «Сила юности» (ДВФУ), «Приказ рассмешить» (г. Владивосток), «Шпона» (п. Новый), и «Макароны по-флотски» (ТОВВМУ имени С.О. Макарова).

В борьбе шуток и актерского мастерства участников судило авторитетное жюри, во главе с директором «Центра содействия развития Молодёжи Приморского края» Иваном Апонюком. Жюри определило, что сильнейшими в завершающем сезоне являются курсанты ТОВВМУ.

Победителем в номинации лучший актёр был признан капитан команды «Макароны по-флотски» капитан 2 ранга Владимир Бармин.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военное училище , Военное образование , КВН
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