22.01.2022 (07:15)

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Тихоокеанского флота на Камчатке в период бушевавшего циклона работали в штатном режиме

Снежный циклон, пришедший в Камчатский регион в начале недели, явился серьезной проверкой жилищно-коммунального хозяйства филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту. За это время аварий и сбоев в системе коммунального хозяйства не допущено.

Последствия снежного циклона оперативно устраняются на территории закрепленных объектов. Задействовано 3 единицы техники и более 20 сотрудников жилищно-коммунальной службы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ.

Для оперативного реагирования на последствия неблагоприятных погодных условий были заблаговременно созданы и укомплектованы аварийно-ремонтные бригады, проведены соответствующие тренировки по быстрому реагированию на возникающие аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Тихоокеанского флота.

С началом отопительного сезона 2021-2022 годов жилищно-коммунальная служба № 3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ устойчиво обеспечивает коммунальными ресурсами военные городки и объекты социальной инфраструктуры соединений и воинских частей Тихоокеанского флота, дислоцированных в Камчатском регионе. Созданный объём запасов топлива и материальных ресурсов позволяет без срывов в работе систем обеспечить объекты в любых условиях.

Большая подготовительная работа, предшествовавшая отопительному сезону, позволила увеличить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электросетевого хозяйства военных городков на Камчатке, сократить потери теплоносителя в тепловых сетях, снизить расход топлива используемого для котельных.

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