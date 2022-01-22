22.01.2022 (07:00)

Команда Тульского суворовского военного училища заняла первое место в видеобаттле «Физики и лирики»

Воспитанники Тульского суворовского военного училища стали победителями в командном зачете среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Суворовцы седьмого курса Аким Паутов и Данил Томилов стали вторыми в номинации «Лучший видео ответ» и первыми в командном зачете среди довузовских образовательных организаций. Дистанционный интеллектуально-творческий конкурс «Видеобаттл «Физики и лирики» проводило Тверское суворовское военное училище. Конкурс состоял из научно-практической и литературной частей по три номинации в каждой.

По итогам жеребьевки тульским суворовцам было предложено ответить на видеовопросы от «лириков» Тюменского президентского кадетского училища и «физиков» Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса.

Видеоролик с ответом о явлении деривации принес воспитанникам суворовцев из Тулы второе место, а по сумме набранных баллов тульские суворовцы, под руководством преподавателей физики Ирины Шак и Алексея Ермолова, стали первыми в общекомандном зачете.

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