22.01.2022 (05:00)
Экипажи истребителей Су-35С ВВО приступили к перелету в Республику Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства
Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа (ВВО), привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перелету на территорию Республики Беларусь.
Предварительно при подготовке к перелету инженерно-техническим составом авиационного полка была проведена детальная проверка работы всех систем и оборудования самолетов.
Во время выполнения полетных заданий экипажи ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа.
На первом (до 9 февраля) будет выполнена переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.
В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное учение «Союзная решимость–2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учение, попадающего под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.