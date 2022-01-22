22.01.2022 (05:00)

Экипажи истребителей Су-35С ВВО приступили к перелету в Республику Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи истребителей Су-35С ВВО приступили к перелету в Республику Беларусь

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа (ВВО), привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перелету на территорию Республики Беларусь.

Предварительно при подготовке к перелету инженерно-техническим составом авиационного полка была проведена детальная проверка работы всех систем и оборудования самолетов.

Во время выполнения полетных заданий экипажи ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа.

На первом (до 9 февраля) будет выполнена переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное учение «Союзная решимость–2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учение, попадающего под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

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