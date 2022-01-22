22.01.2022 (00:30)

В авиационном полку дальней авиации в Калужской области проведен парковый день

В Калужской области, на аэродроме Шайковка, в целях поддержания высокой боевой готовности вооружения военной, специальной и авиационной техники проведён парковый день.

Во время построения личного состава был доведён план проведения мероприятия, проведен инструктаж по мерам безопасности, а также назначены должностные лица для контроля по выполнению мероприятий, после чего лётный и инженерно-технический состав выполнил целевые осмотры и проверки согласно перечню обязательных работ.

На образцах вооружения и военной техники выполнено обслуживание топливных систем и аккумуляторных батарей, а также наведён порядок в парках и прилегающих территориях.

Кроме того, с лётным составом проведены зачётные тренажи для допуска к самостоятельной эксплуатации авиационной техники.

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