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21.01.2022 (23:30)

Инженеры общевойсковой армии ЗВО в рамках тактико-специального учения уничтожили условного противника в Воронежской области

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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения уничтожили условного противника в Воронежской области.

По замыслу учения инженерный разведывательный дозор открыл пути подхода к захваченному населенному пункту, обеспечил возможность наведения мостов через водные преграды на пути следования основных сил, а также установил объем разрушений и возможность их обхода. При обнаружении «противника» штурмовые подразделения при поддержке танков Т-72Б3 блокировали его и применили самоходные установки разминирования УР-77 «Метеорит».

Новый способ использования техники инженерных войск был применен на основе современного опыта ведения локальных конфликтов. Всего на учение привлекалось свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

21 января празднуется 321 годовщина со Дня образования инженерных войск. Военнослужащие-инженеры выполняют ряд специальных задач, связанных с риском для жизни не только в военное, но и в мирное время. Инженерные подразделения ЗВО задействованы в очистке от взрывоопасных предметов на местах сражений Великой Отечественной войны, принимают непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Метки:
Учения , Инженерные войска , Боевая подготовка
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