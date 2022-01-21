21.01.2022 (23:45)

Специалисты штурманской службы на базе Военного института дополнительного профессионального образования отработали практический действия на тренажерах

В преддверии Дня штурмана Военно-Морского Флота России на базе Военного института (дополнительного профессионального образования) Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» в Санкт-Петербурге офицеры штурманской специальности продемонстрировали практическую отработку действий на учебно-тренировочных комплексах.

В ходе тренировок был использован современный учебно-тренировочный комплекс «Мостик-2000», на котором военнослужащие расчета «главный командный пункт – боевой информационный пост – штурман» надводного корабля отработали задачи по прохождению проливом Босфор из Черного в Мраморное море. Офицеры в составе расчета из числа обучаемых на практике изучили особенности плавания вблизи берегов, эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями и судами в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости, а также в штормовых условиях.

В аудитории имени контр-адмирала Л.В. Чернавина специалисты штурманской боевой части отработали алгоритм действий по приготовлению подводной лодки к бою и походу, навыки по запуску приборов и систем навигационного комплекса, а также отработали элементы плавания подводной лодки в надводном положении в узкости.

Учебно-тренажерные комплексы, на которых проходят обучение офицеры штурманской специальности, позволяют в стенах Военного института дополнительного профессионального образования смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях. После завершения цикла подготовки, моряки по большинству показателей будут готовы к эксплуатации навигационного оборудования при выходе (заходе) в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях, эксплуатации вооружения и военной техники, а главное к быстрому принятию правильного решения в любых условиях обстановки.

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