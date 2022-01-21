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21.01.2022 (09:30)

На Каспийской флотилии от COVID-19 ревакцинируются члены семей военнослужащих и гражданский персонал

В 412-м военном госпитале Каспийской флотилии проводится ревакцинация от новой коронавирусной инфекции военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала. В категорию ревакцинируемых вошли военнослужащие, прошедшие полный курс вакцинации до 1 августа 2021 года.

Перед процедурой граждане проходят медицинский осмотр у врача-терапевта и инфекциониста. Также проводится тестирование на наличие антител к COVID-19.

Вакцинация производится двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения вакцины в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Необходимое количество вакцины для проведения профилактических прививок всегда в наличии, на данный момент ревакцинировано уже более 300 военнослужащих флотилии и членов их семей.

Всего от новой коронавирусной инфекции ревакцинировались более 140 тыс. военнослужащих Южного военного округа. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина , COVID-19
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