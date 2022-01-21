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21.01.2022 (09:00)

Штурмовики Су-25 «Грач» ВВО выполнили летно-тактические задания в Приморье

Пилоты штурмовой авиации Восточного военного округа уничтожили наземные цели в Приморском крае.

Летчики штурмовиков Су-25 «Грач» авиационной воинской части армии ВВС и ПВО ВВО, дислоцированной в Приморье, провели наземную разведку, в ходе которой обнаружили цели, имитирующие живую силу, колонны тяжело-бронированной техники и командные пункты «противника». После чего совершили учебные (электронные) пуски неуправляемых реактивных снарядов по обнаруженным целям.

Кроме того, летный состав штурмовой авиации ВВО отработал новые методы по обнаружению замаскированных малоразмерных объектов, расположенные на значительном удалении друг от друга, суть которых заключалась в рассредоточении самолетов и снижении высоты полета с осуществлением взаимодействия при выполнении разведывательных задач. Каждый пилот выполнил в воздухе индивидуальные летно-тактические задания.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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