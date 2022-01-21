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21.01.2022 (08:45)

В общевойсковой армии ВВО Приморья завершились учебно-методические сборы с командирами рот

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, завершились сборы с командирами танковых и мотострелковых рот.

В рамках учебно-методических сборов с офицерами были проведены практические, показные, инструкторско-методические и контрольные занятия.

Военнослужащие совершенствовали методические навыки проведения мероприятий боевой подготовки, внутренней службы и повседневной деятельности подразделений.

Кроме того, были проведены занятия по огневой подготовке с выполнением упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия, автоматического вооружения БМП, танков Т-72Б и по вождению боевых машин.

Каждый офицер по итогам сборов получил оценку личной профессиональной подготовки, по общевойсковым, специальным дисциплинам, физической подготовке, а также выполнил контрольные упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия и боевых машин.

Всего в сборах приняло участие свыше 300 военнослужащих, а также было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сборы , Восточный военный округ
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