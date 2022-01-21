21.01.2022 (08:30)

Двухзвенные снегоболотоходы «Алеут» поступили в железнодорожные войска ВВО

На вооружение железнодорожных соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области и Хабаровском крае, в минувшем году поступило несколько двухзвенных гусеничных снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут».

Они уже выполняют задачи в ходе реконструкции участка БАМа в Амурской области.

Вездеход «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.

«Алеут» оснащен хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля.

Температурный режим эксплуатации составляет от минус до плюс 50 градусов по Цельсию и отлично подходит к местному резко-континентальному климату. ГАЗ-3344-20 способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

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