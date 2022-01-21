21.01.2022 (08:15)

Военные инженеры ВВО провели учение по разминированию в свой профессиональный праздник

В День инженерных войск в Хабаровском крае проведено тактико-специальное учение с военнослужащими отдельного инженерного соединения Восточного военного округа (ВВО).

Согласно замысла, условный противник установил минно-взрывные заграждения на маршруте следования колонн бронетехники. Прикрытие передовой группы саперов во время движения осуществлялось с бронетранспортера.

Инженерно-разведывательный дозор с помощью миноискателей «Коршун», которые предназначены для обнаружения взрывных устройств на глубине до 30 сантиметров, проверили поверхность земли.

Дополнительной задачей, стоящей перед военнослужащими, кроме разминирования путей движения войск, было отражение атаки условной диверсионной группы.

В результате грамотных действий подразделений разминирования путь для безопасного движения военной колонны стал полностью безопасным.

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