21.01.2022 (07:45)

На Сахалине артиллеристы армейского корпуса ВВО совместно с расчётами БПЛА уничтожили позиции условного противника

Военнослужащие самоходных артиллерийских подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине уничтожили условного противника укрывшегося в горах.

В ходе проведения тренировки на полигоне «Успеновский», артиллеристы выполнили маскировку огневых позиций, а расчёты беспилотных летательных аппаратов провели разведку местности на удалении в несколько километров, где и было обнаружено скопление бронетехники условного противника.

Координаты целей полученные комплексом беспилотной авиации «Орлан-10» были оперативно переданы командирам артиллерийских батарей. В свою очередь расчётами самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» был произведён первый залп, после чего военнослужащие выполнили корректировку огня, и нанести точный удар по местоположению условного противника, тем самым уничтожив его командный пункт и боевую технику.

В ходе проведения тренировки расчёты самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» и расчёты БПЛА армейского корпуса ВВО показали высокий уровень слаженности действий.

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