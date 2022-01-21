21.01.2022 (07:30)
Военные инженеры Балтийского флота провели учение по разминированию
В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».
Также группами разминирования с помощью минно-розыскных собак были отработаны обнаружение и обезвреживание с использованием накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.
При выполнении учебно-боевых задач инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.
В 2021 году флотские саперы выезжали более 400 раз для ликвидации взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За это время на территории Калининградской области группы разминирования инженерного полка Балтийского флота, соединений и воинских частей армейского корпуса обезвредили около 20 тысяч боеприпасов различных калибров.