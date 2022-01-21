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21.01.2022 (07:30)

Военные инженеры Балтийского флота провели учение по разминированию

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Также группами разминирования с помощью минно-розыскных собак были отработаны обнаружение и обезвреживание с использованием накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.

При выполнении учебно-боевых задач инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В 2021 году флотские саперы выезжали более 400 раз для ликвидации взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За это время на территории Калининградской области группы разминирования инженерного полка Балтийского флота, соединений и воинских частей армейского корпуса обезвредили около 20 тысяч боеприпасов различных калибров.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Инженерные войска
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