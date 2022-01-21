21.01.2022 (05:15)

В Ленинградской области инженеры ЗВО навели ледовую переправу через водную преграду

В Ленинградской области состоялось тактическое учение с военнослужащими понтонно-переправочных, инженерно-сапёрных и водолазных подразделений.

По замыслу учения перед инженерами стояла задача по наведению ледовой переправы через водную преграду.

Проведя инженерную разведку подъездных путей, саперы обнаружили в районе наведения переправы взрывоопасные предметы. С использованием глубинного миноискателя ГМ-И и и подповерхностного обнаружителя ППО военнослужащие определили место нахождения ВОП. Руководителем учения было принято решение о проведении доразведки района переправы с применением специалистов водолазного подразделения.

На дне водоема водолазами были обнаружены боеприпасы, часть из которых могла использоваться вероятным противником для детонации.

Боеприпасы, не представляющие непосредственной угрозы, были подняты со дна водоема для последующей утилизации, а ВОП не подлежащие транспортировке, были уничтожены водолазами на месте методом подрыва накладного заряда.

Кульминацией учения стало прохождение колонны боевых машин по успешно наведённой ледовой переправе.

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