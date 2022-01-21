21.01.2022 (03:00)

Экипаж МКС поздравил из космоса военнослужащих, ветеранов инженерных войск и работников военно-промышленного комплекса с профессиональным праздником

«21 января инженерные войска России отмечают 321 годовщину со дня образования. Инженерные войска прошли славный путь служения Отечеству и являются одним из разноплановых и технически насыщенных войск. Во все исторические периоды военные инженеры успешно обеспечивали выполнение задач по защите Отечества. Они внесли неоценимый вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны!», - отметил Антон Шкаплеров.

«В Афганистане, других вооруженных конфликтах личный состав инженерных войск не раз подтверждал своё мастерство и преданность воинскому долгу. Военнослужащие инженерных войск и сегодня эффективно решают задачи по разминированию территорий Сирии и Лаоса, инженерному обеспечению миротворческого контингента в Карабахе. Готовность сил и средств постоянно подтверждается», - подчеркнул Петр Дубров.

«Поздравляем военнослужащих, ветеранов инженерных войск и работников военно-промышленного комплекса с профессиональным праздником! Желаем Вам и ващим близким здоровья, семейного счастья, благополучия и удачи в делах на благо Родины» ­ – космонавты Роскосмоса – Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

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