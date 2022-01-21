21.01.2022 (00:45)

В инженерном соединении ЮВО сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные новейшей инженерной системой «Земледелие»

В инженерном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ростовской области сформирован дивизион, оснащенный комплектами инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие».

Инженерные системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» схожи с реактивными системами залпового огня, состоящими на вооружении артиллерийских войск, поэтому и подразделения инженерных войск, оснащенные новейшими комплексами, получили артиллерийские наименования.

Дивизионный комплект ИСДМ «Земледелие» в инженерное соединение ЮВО поступил в конце прошло года. В настоящий момент завершено боевое слаживание данных подразделений и дивизионы приступили к отработке задач по предназначению в составе тактических групп. Специалисты ЮВО моделируют на учениях новые способы применения в составе подвижных отрядов заграждения.

Впервые система была апробирована в войсках ЮВО в ходе госиспытания на специальном учении инженерных войск в августе 2020 г., где ИСДМ «Земледелие» успешно была применена в составе инженерно-разведывательного огневого контура.

Всего в 2021 году поступило более 50 современных образцов инженерной техники на вооружение соединений и воинских частей 8-ой, 49-ой и 58-ой общевойсковых армий, Черноморского флота ЮВО, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, Северной Осетии –Алания, Кабардино-Балкарии, Крыму и Севастополе. Среди новинок установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч», тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, станции комплексной очистки СКО-10К, инженерные машины разграждения ИМР-2, путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2, танковые мостоукладчики МТУ-72, гусеничные минные заградители ГМЗ, МДК-3 машины для отрывки котлованов, автокраны грузоподъемностью 16 т. и 32 т., экскаваторы.

Кроме того, в инженерных частях и подразделениях ЮВО содержатся модернизированные многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6», специальные транспортные средства групп разминирования (САГР), мобильные инженерные комплексы разведки МИКР.

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