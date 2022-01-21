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21.01.2022 (00:30)

Военнослужащие Главного центра предупреждения о ракетном нападении приняли участие в тренировке по противодействию терроризму

Военнослужащие запасного командного пункта (ЗКП) Главного центра предупреждения о ракетном нападении приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе тренировки отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника на объекты ЗКП, развертыванию оперативных групп, действия подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, отработаны практические действия суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Главный центр предупреждения о ракетном нападении , Воздушно-космические силы (ВКС) , Боевая подготовка , Антитеррор
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