21.01.2022 (00:30)

Военнослужащие Главного центра предупреждения о ракетном нападении приняли участие в тренировке по противодействию терроризму

Военнослужащие запасного командного пункта (ЗКП) Главного центра предупреждения о ракетном нападении приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе тренировки отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника на объекты ЗКП, развертыванию оперативных групп, действия подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, отработаны практические действия суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

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