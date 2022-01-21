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21.01.2022 (00:05)

Начальник инженерных войск ВС РФ поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем инженерных войск

Уважаемые товарищи!

Отечественные инженерные войска имеют богатейшую историю и за годы своего существования прошли долгий и славный путь служения Отечеству. На протяжении трех столетий войска являются неотъемлемой частью военного потенциала государства. Их славная история создавалась героическим трудом многих поколений истинных профессионалов своего дела. Военные инженеры всегда отличались мужеством, самоотверженностью, преданностью Родине.

Сегодня, как и прежде, военнослужащие инженерных войск — это настоящие профессионалы, которые умело осваивают сложное современное вооружение и технику, постоянно совершенствуют свое мастерство и боевую выучку.

Исторический опыт свидетельствует — инженерные войска России, успешно выполняя стоящие перед ними задачи в мирное и военное время, будут и впредь вносить достойный вклад в дело защиты нашей Родины, укрепление ее обороноспособности.

Поздравляю всех военнослужащих инженерных войск, ветеранов, работников оборонно-промышленного комплекса с праздником, благодарю за верную службу и добросовестный труд!

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества!

Начальник инженерных войск

Вооруженных Сил Российской Федерации

генерал-лейтенант

Ю. Ставицкий

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Инженерные войска
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