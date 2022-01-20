20.01.2022 (23:45)

В Тверском авиационном полку проведено занятие с руководящим составом ВКС в рамках оперативно-специального сбора

В Тверском военно-транспортном авиационном полку проведено практическое занятие в рамках оперативно-специального сбора с руководящим составом Воздушно-космических сил (ВКС) под руководством главнокомандующего ВКС генерала армии Сергея Суровикина.

В рамках занятий было организованно два учебных места. Первая часть занятия прошла в здании дома офицеров. С докладом на тему «Особенности несения боевого дежурства экипажами военно-транспортной авиации» выступил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. После чего всем присутствующим был продемонстрирован учебный фильм на тему «Особенности несения боевого дежурства ВТА».

На втором учебном месте, организованном на аэродроме, всем участникам сборов были продемонстрированы возможные варианты переоборудования воздушного судна для выполнения специальных задач, поставленных перед боевым дежурством.

Самолет Ил-76 возможно переоборудовать в кратчайшие сроки в варианты, предназначенные для перевозки большого количества личного состава с установкой второй палубы, для перевозки больных и раненых с установкой санитарных стоек и хирургического стола, вариант для тушения пожаров с установкой выливного авиационного прибора ВАП-2 и вариант для погрузки техники и личного состава.

Также на практике было продемонстрировано выполнение экипажем предполетной подготовки самолета и обработка воздушного судна противообледенительной жидкостью, организация погрузки больных и раненых в самолет, а также погрузка личного состава и автомобильной техники.

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