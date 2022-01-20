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20.01.2022 (23:00)

Более 11 тыс. военнослужащих Главного командования ВМФ и подчиненных частей приняли участие в Крещенских мероприятиях

В воинских частях и организациях, непосредственно подчинённых Главному командованию Военно-Морского Флота, на территории 14 субъектов Российской Федерации состоялись традиционные праздничные мероприятия, посвященные Крещению Господню. В торжественных службах, крестных ходах и Крещенских купаниях, которые прошли по всей России, приняли участие более 11 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, изъявивших желание посетить Православные Храмы, места Крещенских купаний. Главным командованием ВМФ, руководителями всех звеньев были предприняты все меры, чтобы желание военных моряков и членов их семей участвовать в празднике Крещения Господня было всецело обеспечено.

В эти дни торжественные богослужения и водосвятные молебны состоялись в храмах Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Маркова во Владивостоке, Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова в Севастополе, Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова в Калининграде, а также высших образовательных учреждений Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова» в Санкт-Петербурге.  Крестные ходы с участием военнослужащих Главного командования ВМФ состоялись в Кронштадте и городе Саки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Религия
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