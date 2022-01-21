21.01.2022 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 января 2022 г. № 30
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.
За многовековую историю военные инженеры не раз проявляли героизм, верность долгу и Отчизне. Их отвага и самоотверженный труд как в военное, так и в мирное время, при ликвидации последствий аварий и катастроф, в ходе гуманитарных миссий достойны самого глубокого уважения и признательности.
Сегодня, как и прежде, военнослужащие инженерных войск — это настоящие профессионалы, которые умело осваивают сложное современное вооружение и технику, постоянно совершенствуют свое мастерство и боевую выучку.
Уверен, что личный состав войск и впредь будет успешно решать все поставленные задачи, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и добросовестный труд!
Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу