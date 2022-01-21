21.01.2022 (05:00)

Российские миротворцы за неделю очистили 1 га территории Нагорного Карабаха от неразорвавшихся мин и снарядов

За неделю инженерно-саперные группы российского миротворческого контингента очистили 1 га территории Нагорного Карабаха от неразорвавшихся мин и снарядов с применением современного оборудования и минно-розыскных собак.

При разминировании объектов, содержащих металлические конструкции и фрагменты, ни один миноискатель не заменит чуткое обоняние служебной собаки. Собаки минно-розыскной службы регулярно привлекаются к проверке территории и объектов на наличие взрывоопасных предметов.

«Восточноевропейская овчарка по кличке Еремей. С ним работаю уже семь лет. Работаю в Нагорном Карабахе уже второй раз. За период службы в Нагорном Карабахе мы с ним обнаружили около 15–30 предполагаемых взрывоопасных предметов, которые потом уже опознают саперы. Еремей обучается на нахождение взрывчатых веществ и на тротил. Он обучается, а именно расставляются предполагаемые взрывчатые вещества, и мы зигзагообразным поиском начинаем искать. Когда он обнаружил взрывчатое вещество, я поощряю его сухим кормом», — рассказал о дрессировке собаки представитель российского миротворческого контингента Иван Черников.

Ежедневно вблизи линии разграничения в Аскеранском, Мардакерском и Мартунинском районах российские миротворцы проводят работы по поиску неразорвавшихся боеприпасов, снарядов, выстрелов и мин. Военнослужащие выполняют задачи по очистке населенных пунктов и близлежащих территорий, предназначенных для сельскохозяйственных угодий и выпаса домашнего скота.

«Костюм боевой защитный ОВР-202 из экипировки предназначен для оснащения инженерных подразделений, выполняющих задачи по разминированию местности и проделыванию проходов в минных полях. Он защищает от механических порезов, от воздействия осколков инженерных боеприпасов, а также огнестрельного оружия. Состоит из бронешлема, бронежилета и защитного костюма. Бронежилет состоит из грудной, спинной, паховой и боковой бронепанелей, элементов защиты плечевого сустава. Бронешлем состоит из защитного стекла и поддерживающего устройства», — рассказал об экипировке сапера представитель российского миротворческого контингента Пётр Паршиков.

«Средство поиска — миноискатель ИМП-2С — предназначен для поиска противопехотных, противотанковых мин, установленных в грунт. Противопехотных мин — на глубину 10–15 сантиметров, противотанковых — на глубину 30–40 сантиметров. Состоит из поискового элемента, телескопической штанги, блока обработки и цифрового табло. Принцип работы основан на индукции. При обнаружении противопехотной или противотанковой мины сигнал поступает в блок обработки и высвечивается на цифровом табло», — добавил сапёр.

Местные жители обращаются к российским военнослужащим за помощью, чтобы обезопасить себя и не сорвать плановые мероприятия по проведению сельскохозяйственных работ в разных районах Нагорного Карабаха.

«Инженерные подразделения российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе ежедневно выполняют свои специальные задачи (сплошная очистка местности, разведка дорог, колонных путей) исключительно с применением новейших средств инженерного вооружения. В нашем подразделении есть мобильный робототехнический комплекс «Уран-6», что позволяет дистанционно уничтожать и тралить взрывоопасные предметы. Также в подразделении есть кинолог со своей собакой. Очень приятно после проведения своих работ по очистке местности получать слова благодарности от местного населения и видеть, что наша работа прошла не даром. Люди могут работать на своих участках, заниматься земледелием», — сказал представитель российского миротворческого контингента Павел Калинкин.

Основной задачей российских инженерно-саперных групп миротворческого контингента в Нагорном Карабахе является разминирование местности, дорог и объектов инфраструктуры, а также ведение инженерной разведки.

Всего с ноября 2020 года в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очищено 2329 га территории, 689,5 км дорог, проверено 1937 зданий, в том числе 34 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 26092 взрывоопасных предмета.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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