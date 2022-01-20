20.01.2022 (22:45)

Курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого проходят войсковую стажировку

Более 400 курсантов филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого проходят войсковую стажировку в соединениях и воинских частях РВСН.

Войсковая стажировка с курсантами проводится с целью приобретения и совершенствования практических навыков курсантами при работе на агрегатах и аппаратуре управления и связи по выбранным специальностям.

Под руководством опытных офицеров из числа профессорско-преподавательского состава филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, а также офицеров соединений и воинских частей РВСН, будущие офицеры получат практические навыки в выполнении обязанностей командиров подразделений и номеров расчетов, начальников дежурных смен.

По завершении стажировки курсантам в соответствии с требованиями руководящих документов по организации войсковой практики будут выставлены оценки.

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