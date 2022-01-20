20.01.2022 (22:30)

Курсанты филиала Военной академии РВСН прибыли в Новосибирское ракетное соединение для прохождения войсковой стажировки

Курсанты Серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого проходят стажировку в ракетных подразделениях Новосибирского соединения РВСН, оснащённых подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».

После встречи в ракетном соединении командование провело беседу с курсантами на тему специфики службы в ракетной дивизии, ее истории и достижениях. Кроме того, для них проведена экскурсия в музей Боевой Славы ракетного соединения.

На первоначальном этапе курсанты познакомились с вооружением и военной техникой ракетного соединения, а также в качестве командиров взводов провели занятия с молодым пополнением.

Под руководством опытных офицеров ракетного соединения будущие офицеры получат практические навыки в выполнении обязанностей командиров подразделений и номеров расчетов и начальников дежурных смен.

По завершении стажировки курсантам в соответствии с требованиями руководящих документов по организации войсковой практики будут выставлены оценки.

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