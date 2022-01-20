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20.01.2022 (22:15)

Армейские биатлонисты завоевали «золото» и «бронзу» на этапе Кубка мира в Италии в индивидуальной гонке

В итальянском Антхольце мужской индивидуальной гонкой стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону. Армейские спортсмены взяли «золото» и «бронзу».

Чемпион мира по биатлону, многократный победитель и призер чемпионатов Европы старший лейтенант Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира. Армейский спортсмен прошел 20-километровую дистанцию без промахов на всех четырех огневых рубежах за 49 минут 46,8 секунды.

Второе место занял норвежец Тарьей Бе с отставанием в 9,7 секунд и двумя промахами. Замкнул тройку лучших еще один представитель ЦСКА призер чемпионатов мира и Европы Карим Халили — отставание 48,5 секунд, один промах. Важно отметить, что для Карима Халили эта награда стала первой личной в гонках на этапах Кубка мира.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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