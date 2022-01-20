20.01.2022 (22:00)
Волейболистки спортшколы города Абакан самарского филиала ЦСКА одержали победу в полуфинале первенства России
В Хакасии завершился полуфинал первенства России по волейболу среди девушек 2007–2008 г.р. В соревнованиях приняли участие команды из Красноярского края, Республики Хакасия, Сахалинской, Новосибирской и Томской областей.
Воспитанницы спортивной школы города Абакан самарского филиала ЦСКА стали победителями первенства, выиграв все встречи в ходе состязаний. «Серебро» у волейболисток из Красноярского края, на третью ступень пьедестала почета поднялись представительницы Томской области.
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования