20.01.2022 (22:00)

Волейболистки спортшколы города Абакан самарского филиала ЦСКА одержали победу в полуфинале первенства России

В Хакасии завершился полуфинал первенства России по волейболу среди девушек 2007–2008 г.р. В соревнованиях приняли участие команды из Красноярского края, Республики Хакасия, Сахалинской, Новосибирской и Томской областей.

Воспитанницы спортивной школы города Абакан самарского филиала ЦСКА стали победителями первенства, выиграв все встречи в ходе состязаний. «Серебро» у волейболисток из Красноярского края, на третью ступень пьедестала почета поднялись представительницы Томской области.

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