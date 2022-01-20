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20.01.2022 (19:30)

В КВЦ «Патриот» прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения ВС РФ

Сегодня в Подмосковье на базе Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова состоялось заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил РФ.

В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности в 2021 году и определены основные направления работы, которые предстоит выполнить в текущем году.

Отмечен рост уровня обучающего потенциала парка учебно-тренировочных средств (УТС) за счет поставок современных образцов и модернизации существующего тренажерного парка. В 2021 году в ВС РФ поставлено 143 единицы УТС и 39 единиц, ранее поставленных УТС введены в эксплуатацию.

Значительное внимание уделено инициативным работам и предложениям промышленности по поиску и внедрению новых технологий построения УТС.

Итоги работы совета позволили определить приоритетные направления работы в 2022 году по развитию тренажерных средств и оснащению ими Вооруженных Сил Российской Федерации.

Формирование и проведение советом единой научно-технической политики по развитию технических средств обучения ВС РФ как никогда актуально при существующих темпах перевооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
КВЦ Патриот
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