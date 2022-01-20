Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.01.2022 (21:30)

Более 200 младших командиров ЦВО пройдут обучение в Сибири

Более 200 младших командиров соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) пройдут обучение по ведению войскового хозяйства в ходе сбора, который начался на полигонах общевойскового объединения, дислоцированного в Сибири.

В ходе сбора с военнослужащими сержантского состава будут проведены занятия по основным предметам боевой подготовки, организации повседневной жизнедеятельности в подразделениях и ведению ротного хозяйства. Особое внимание будет уделено развитию командирских качеств при воспитании и обучении подчиненного личного состава. Занятия будут проходить в течение недели как в дневное, так и в ночное время.

В завершение сбора младшие командиры выполнят нормативы и зачетные упражнения по основным предметам боевой подготовки, на основе которых будет выставлена итоговая оценка уровня профессионального мастерства каждого военнослужащего.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В 2022 году военные железнодорожники ЦВО возведут шесть объектов второй ветки БАМа
В Сибири в крещенских купаниях приняли участие около 4 тыс. военнослужащих ЦВО и членов их семей
В ЦВО назначен новый начальник инженерных войск
В Самаре молодое пополнение соединения управления ЦВО впервые сдало нормативы по РХБ защите

Метки:
Центральный военный округ , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false