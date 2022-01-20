20.01.2022 (21:15)

Зенитчики ЦВО приступили к переобучению на модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит»

Военнослужащие зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Красноярском крае, приступили к переподготовке на модернизированные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2 «Фаворит» в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны.

Переподготовка зенитчиков, которая продлится до середины марта, началась в связи с поступлением на вооружение полка модернизированных ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит».

В ходе переобучения офицеры зенитных ракетных войск ЦВО ознакомятся с материальной частью и современной элементной базой модернизированных систем, а также изучат расширенные боевые возможности ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит», сопоставимые с боевыми характеристиками С-400 «Триумф». Всего переподготовку пройдут около 40 офицеров-зенитчиков.

Справочно:

ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит» по сравнению с более ранней модификацией обладает большей дальностью обнаружения и уничтожения целей, способна одновременно наводить большее число ракет и обстреливать большее число целей.

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