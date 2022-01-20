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20.01.2022 (21:00)

С саперами Балтийского флота проведено тактико-специальное занятие по обезвреживанию взрывоопасных предметов

В канун Дня инженерных войск с военнослужащими отдельного морского инженерного полка Балтийского флота проведено тактико-специальное занятие по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Также группами разминирования с помощью минно-розыскных собак были отработаны обнаружение противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек и их обезвреживание с использованием накладных зарядов.

При выполнении учебно-боевых задач инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В 2021 году флотские саперы выезжали более 400 раз для ликвидации взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За это время на территории Калининградской области группы разминирования инженерного полка Балтийского флота, соединений и воинских частей армейского корпуса обезвредили около 20 тыс. боеприпасов различных калибров.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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