20.01.2022 (20:45)

На арене Новосибирского ДОСААФ состоялись заезды первого этапа кубка Сибири по мотогонкам на льду

На арене Новосибирского ДОСААФ состоялись заезды первого этапа кубка Сибири по мотогонкам на льду с участием спортсменов Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской и Тюменской областей.

Соревнования совместными усилиями организовали региональное отделение ДОСААФ, федерация мотоспорта области, областное министерство физической культуры и спорта, управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

На домашнем льду отличились хозяева, оказавшиеся среди главных претендентов на успех. В итоге опыт взял своё: по сумме двух дней соревнований чемпион Европы президент областной федерации мотоспорта Сергей Карачинцев стал победителем первого этапа кубка Сибири, а ещё один новосибирец, 18-летний Андрей Котенев, поднялся на третью ступень пьедестала, пропустив вперёд Алексея Утусикова из Омской области. В командном зачёте первое место завоевал новосибирский коллектив «Сибирь-Триумф».

«Нынешние состязания для гонщиков Сибири – это возможность набраться опыта для дальнейших стартов в чемпионатах России. Потому что без опыта приезжать на полуфинал чемпионата России довольно сложно», – отметил президент федерации мотоциклетного спорта Новосибирской области Сергей Карачинцев.

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