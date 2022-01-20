Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.01.2022 (20:45)

На арене Новосибирского ДОСААФ состоялись заезды первого этапа кубка Сибири по мотогонкам на льду

На арене Новосибирского ДОСААФ состоялись заезды первого этапа кубка Сибири по мотогонкам на льду с участием спортсменов Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской и Тюменской областей.

Соревнования совместными усилиями организовали региональное отделение ДОСААФ, федерация мотоспорта области, областное министерство физической культуры и спорта, управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

На домашнем льду отличились хозяева, оказавшиеся среди главных претендентов на успех. В итоге опыт взял своё: по сумме двух дней соревнований чемпион Европы президент областной федерации мотоспорта Сергей Карачинцев стал победителем первого этапа кубка Сибири, а ещё один новосибирец, 18-летний Андрей Котенев, поднялся на третью ступень пьедестала, пропустив вперёд Алексея Утусикова из Омской области. В командном зачёте первое место завоевал новосибирский коллектив «Сибирь-Триумф».

«Нынешние состязания для гонщиков Сибири – это возможность набраться опыта для дальнейших стартов в чемпионатах России. Потому что без опыта приезжать на полуфинал чемпионата России довольно сложно», – отметил президент федерации мотоциклетного спорта Новосибирской области Сергей Карачинцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Рядовой спортивной роты ЦСКА выиграл первенство России по биатлону в Ижевске
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось соревнование по стрельбе из пистолета Макарова
Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призом первенства России по фристайлу
Команда спортсменов из Нижневартовска успешно выступила на соревнованиях по рукопашному бою

Метки:
Спорт , Соревнования , ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false