20.01.2022 (20:30)

Защитник Ленинграда отметил 101-й день рождения

Защитник Ленинграда капитан 1 ранга в отставке Василий Павлович Джуржу отметил свой 101-й день рождения.

Он родился в селе Верхнячка Киевской области. В 1939 году окончил с отличием школу и без экзаменов был принят в Николаевский кораблестроительный институт, но, проучившись всего две недели, в соответствии с приказом наркома обороны, призван на срочную военную службу на Балтийский флот.

Начало войны застало Василия Джуржу в Эстонии, где он служил командиром приборного отделения 62-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. В августе 1941 года принял участие в Таллинском переходе — самой крупной в истории морской трагедии: эвакуации основных сил Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Он пережил гибель транспорта «Балхаш», спасен проходящим мимо буксиром и эвакуирован на остров Гогланд, а затем на Кронштадтскую военно-морскую базу.

Через всю жизнь ветеран пронес память об августовских событиях на Балтике и, по возможности, принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных Таллинскому прорыву, рассказывая курсантам ДОСААФ и молодежи о мужестве советских воинов в борьбе с врагом.

С января по октябрь 1942 года он учился в Ленинградском военно-морском политическом училище, по окончании которого лейтенанта направили комсоргом 137-го гвардейского ОЗАД, располагавшегося на Ораниенбаумском плацдарме у деревни Борки. Затем продолжил службу старшим инструктором по комсомолу политотдела Кронштадтского сектора береговой обороны и политотдела Кронштадтского учебного отряда. После войны служил на Сахалине, Камчатке, Балтике.

В 1962 году закончил педагогический факультет Военно-политической академии в Москве, преподавал в военно-морском инженерном училище. В 1974 году в звании капитана первого ранга ушел в запас и продолжил преподавательскую деятельность до 1994 года.

Василий Павлович – кандидат исторических наук, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, автор книг по истории России. Родина оценила его заслуги орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими.

В день рождения с цветами его пришли поздравить родственники, ученики, соседи, а у дома в честь ветерана Великой Отечественной войны играл военный оркестр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице