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20.01.2022 (20:15)

В Вольском филиале Военной академии МТО состоялось крещенское купание

В Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва состоялось празднование Крещения Господня. В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал и прихожане Вольской Крестовоздвиженской церкви.

Перед крещенским купанием в храме Воздвижения Креста Господня прошло богослужение, после которого состоялся крестный ход к купели на озера филиала.

За самочувствием и безопасностью пришедших на водоем следили медицинский персонал филиала и спасатели из числа офицеров кафедры физической подготовки и сотрудников спасательной службы МЧС.

Для проведения мероприятия накануне на озере была оборудована купель, свето-иллюминация, крест изо льда, а также были оборудованы палатки для обогрева и обеспечения горячим чаем.

В этот день начальник института полковник Вячеслав Зенков и проторей Михаил Воробьев поздравили военнослужащих и всех собравшихся участников мероприятия с праздником Крещения Господня и пожелали всем крепости духа, здоровья, успехов в воинской службе и работе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Религия
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