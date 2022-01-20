20.01.2022 (18:15)

Главнокомандующий ВМФ России подписал Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов от имени Российской Федерации подписал Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования.

Церемония подписания конвенции состоялась в резиденции чрезвычайного и полномочного Посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви в его присутствии.

В соответствии со статьей 3 конвенции целью новой организации является объединение усилий правительств и организаций, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морских средств навигационного оборудования.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России отметил большой вклад и активное практическое участие представителей Минобороны России, МИДа России, Минтранса России и Госкорпорации «Росатом» в общей работе международного сообщества на всех этапах подготовки конвенции и достойный вклад в создание новой организации.

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