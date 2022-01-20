20.01.2022 (19:45)

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота успешно сдают элементы курсовой задачи К-1

Экипажи надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно сдают элементы курсовой задачи К-1, которая включает в себя ряд задач по подготовке в условиях базы к бою и походу.

В рамках их выполнения моряки-тихоокеанцы отрабатывают борьбу за живучесть корабля, боевую и повседневную организацию службы, противодиверсионную оборону при стоянке у пирса. Проводятся тренировки по взаимодействию с постами рейдовых служб.

После сдачи курсовой задачи К-1 в пункте базирования экипажам предстоит выход в морские полигоны для выполнения учебно-боевых задач с применением вооружения кораблей в различной оперативно-тактической обстановке.

Всего в мероприятиях боевой подготовки задействованы несколько десятков экипажей кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, в том числе личный состав новейших корветов «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

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