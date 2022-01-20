20.01.2022 (17:00)

Военнослужащие 100-й ВАИ провели профилактическую акцию «Ремень безопасности»

Военнослужащие 100-й ВАИ провели профилактическую акцию «Ремень безопасности». В рамках мероприятия столичные инспекторы ВАИ осуществляли на постах контроль выполнения водителями и пассажирами обязанностей по использованию ремней безопасности на транспортных средствах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Проводимая акция направлена на формирование у участников дорожного движения стереотипов необходимости использования ремней безопасности как важнейшего элемента системы пассивной безопасности автомобиля.

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