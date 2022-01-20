20.01.2022 (16:45)

До конца 2022 года на вооружение военной полиции поступит около 150 спецавтомобилей

До конца 2022 года на вооружение военной полиции поступит около 150 специальных автомобилей. В том числе 45 транспортных средств на базе «Лада Веста», впервые поступающих на вооружение подразделений военной полиции. Они будут направлены в военные комендатуры и военные автоинспекции.

Также в числе поставляемой специальной автомобильной техники 16 защищенных транспортных средств, представленных изделиями «Патруль» на базе КамАЗ и «Есаул» на базе «УАЗ Патриот». Данные автомобили способны защитить экипажи от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств. Они будут задействованы для сопровождения и охраны воинских колонн.

Кроме того, до конца года военные полицейские получат более 3,8 тыс. единиц носимого вооружения, комплектов экипировки и специального оснащения.

В 2021 году в подразделения военной полиции поступило более 130 единиц специальных автомобилей и более 4,5 тыс. единиц носимого вооружения, комплектов экипировки и специального оснащения.

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