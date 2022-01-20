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20.01.2022 (19:00)

В Псковской области летчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели занятия на авиационных тренажерах

На аэродроме бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) летчики выполнили учебно-боевые задачи на авиационных комплексных тренажерах.

В ходе занятий отрабатывались действия летного и штурманского состава по уничтожению командных пунктов, боевой техники и огневому подавлению сил противника в неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Занятия проводились на комплексных авиационных тренажерах ПТВ-241, КТ-8МТВ5 и СТВ-28, имитирующих работу современных боевых вертолетов: ударно-штурмовых Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевых Ми-8.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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