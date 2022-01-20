20.01.2022 (18:45)

В войска ЗВО в Ленинградской области поступили два уникальных береговых ракетных радиолокационных комплекса «Монолит-БР»

Два уникальных береговых радиолокационных комплекса обнаружения и целеуказания «Монолит-БР» поступили на вооружение войск (сил) Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области.

Комплекс предназначен для дальнего загоризонтного обнаружения, сопровождения и классификации надводных и низколетящих воздушных целей в интересах применения ракетных комплексов наземного и морского базирования.

Уникальной особенностью комплекса является наличие высокочувствительных каналов активной и пассивной радиолокации, канала радиолокационного государственного опознавания, возможность комбинированного применения которых обеспечивает устойчивость и скрытность работы.

Наличие интегрированной цифровой системы управления и связи обеспечивает оперативность решения поставленных боевых задач и тактическую гибкость применения комплекса по назначению.

«В настоящее время проводятся мероприятия по постановке комплекса на боевое дежурство. Он существенно повысит оперативные и боевые возможности войск (сил) ЗВО в зоне ответственности Ленинградской военно-морской базы», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

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