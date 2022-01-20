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20.01.2022 (18:30)

В 2022 году военные железнодорожники ЦВО возведут шесть объектов второй ветки БАМа

До конца 2022 года военнослужащие железнодорожных соединений Центрального военного округа (ЦВО) возведут шесть объектов второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщил начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин.

«В соответствии с поручением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу продолжим реконструкцию участка Байкало-Амурской магистрали. К концу текущего года завершим строительство трех разъездов и трех двухпутных участков железнодорожного полотна общей протяженностью 9,6 тыс. м», – сказал генерал-майор Олег Брагин. Он отметил, что работы будут проводиться на следующих перегонах Дальневосточной железной дороги: Дрогошевск – Скалистый, Скалистый – Червинка, Камнега – Тангомен, Дугда–Нора.

Всего в ходе работы специалисты железнодорожных войск военного округа реконструируют больше половины второй ветки Байкало-Амурской магистрали — 183 из запланированных 340 км. В работах участвуют около 750 военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной и специальной техники.

В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. В районах выполнения задач развернуты временные городки для комфортного проживания личного состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Центральный военный округ
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