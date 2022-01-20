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20.01.2022 (20:00)

В Сибири с молодыми летчиками военно-транспортной авиации ЦВО состоялись учебно-тренировочные полеты

В Новосибирской области молодые летчики военно-транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО), выпускники 2021 года, отработали полеты на малых высотах.

В рамках летной смены лейтенанты управляли транспортными самолетами Ан-12 и Ан-26 под руководством опытных летчиков-инструкторов. Они выполнили элементы простого пилотажа над безориентирной местностью, полеты в зону и по кругу. Кроме того, молодой летный состав отработал технику пилотирования при полетах на малых и предельно малых высотах.

В учебно-тренировочных полетах было задействовано четыре транспортных самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Центральный военный округ
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