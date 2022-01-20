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20.01.2022 (18:00)

В Нижегородской области экипажи танков Т-72Б3 ЗВО выполнили боевые стрельбы

В Нижегородской области на полигоне Мулино экипажи танков Т-72Б3 гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили упражнения стрельб из вооружения боевых машин.

Танкисты вели огонь в движении и с коротких остановок из орудия, а также из крупнокалиберных пулемётов. Мишени находились на дальностях от 500 до 2000 м. Стрельбы проводились как в дневное, так и ночное время суток.

Кроме того, военнослужащие выполнили ряд нормативов по огневой, технической и тактической подготовке, а механики-водители отработали преодоление естественных и искусственных препятствий на полигоне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танки , Западный военный округ , Боевая подготовка
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