20.01.2022 (18:00)
В Нижегородской области экипажи танков Т-72Б3 ЗВО выполнили боевые стрельбы
В Нижегородской области на полигоне Мулино экипажи танков Т-72Б3 гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили упражнения стрельб из вооружения боевых машин.
Танкисты вели огонь в движении и с коротких остановок из орудия, а также из крупнокалиберных пулемётов. Мишени находились на дальностях от 500 до 2000 м. Стрельбы проводились как в дневное, так и ночное время суток.
Кроме того, военнослужащие выполнили ряд нормативов по огневой, технической и тактической подготовке, а механики-водители отработали преодоление естественных и искусственных препятствий на полигоне.
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